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ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة بالقناطر الخيرية

السبت، 22 فبراير 2020 10:37 ص
ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة سيارة بالقناطر الخيرية حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، من إلقاء القبض على عاطل، أثناء محاولته سرقة بعض المتعلقات من سيارة بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق، كان العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، قد تلقى إخطارا من ضابط الخدمات الأمنية المعينة علي كنيسة السيدة العذراء الكائنة بشارع الحرية – دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بقيامه بضبط " ع.    س .  ع"  18 سنة، عاطل ومقيم  دائرة المركز ،السابق اتهامه في القضية جنح أحداث مركز القناطر الخيرية" هتك عرض" حال قيامه بالشروع في سرقة بعض المتعلقات من داخل احدى السيارات، حال توقفها خلف مبني الكنيسة.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

يأتى ذلك في الوقت الذي تكثف رجال الأمن من مجهوداتها لمكافحة السرقة والجريمة بكل صورها، إذ تمكن رجال الأمن من احباط محاولة 3 أشخاص سرقة سيارة مواد غذائية بالنزهة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطاراً أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبه في شخصان، وباستيقافهما تبين أنهما كلاً من، "م.م.ف"، 29 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3439 لسنة 2011م  قصر النيل "سرقة "، و"ع.ط.ع"25 سنة عاطل، وضبط  بحوزتهما (( مفتاح تشغيل سيارة " مصطنع ".

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط  أقرا بأنهما كانا في سبيلهما لسرقة السيارة رقم  ف د ر 984  ماركة شيفروليه  موديل 2020م بيضاء اللون " بصندوق مغلق " والتابعة لشركة قباء للمواد الغذائية باستخدام  المفتاح المضبوط بحوزتهما حال توقفها بالشارع محل الضبط بتحريض من "ر.س"، 45  سنة، سائق بذات الشركة والسابق اتهامه في القضية رقم 41 لسنة 2002م المرج " بلطجة ".

 

 


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