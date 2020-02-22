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ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بمصنع غير مرخص بشبرا الخيمة

السبت، 22 فبراير 2020 12:39 م
ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة بمصنع غير مرخص بشبرا الخيمة لحوم فاسدة - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية طن و150كيلو لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لتعبئه السلع الغذائية غير مرخص بشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة  لقيامه بإنتاج 1,150 طن "مفروم دواجن – دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية أمين عهدة لاستيلائه علي 7.300طن سكر مخصص للبطاقات التموينية وتخزينها من أجل تدويلها في الأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 7,300طن "سكر" مخصص على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية 62050 جنيهاً تقريباً تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارتة 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضاً حياة المواطنين للخطر، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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