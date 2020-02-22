ضبط راكب بمطار القاهرة يهرب قطع غيار شيش إلكترونية بقيمة 350 ألف جنيه

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت ، من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار الشيش الإلكترونية المحظور دخولها البلاد بحوزة راكب قادم من الخرطوم ، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي ، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم ، اشتبه حسن حمدى رئيس اللجنة الجمركية بالمطار في راكب قادم من الخرطوم ،وقام بتحويله للتفتيش حيث تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة عبدالقوى عزوز، فتم تأكيد الاشتباه، وقرر ناصر صفوت مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وعثر معه على عدد410 علبة من قطع غيار ومستلزمات الشيش الالكترونيه تقدر قيمتها حوالي 350 الف جنيه.

بالعرض علي فوزى محمد مدير إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي ، أمر بتحرير محضر ضبط رقم 10 لسنة 2020 جمركى ضد الراكب و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.