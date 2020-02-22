صور.. نتيجة أشواط سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ للهجن فى دورته الرابعة نتيجة أشواط ثانى واخر أيّام السباق وعددها 14 شوطا من بين 30 شوطًا انطلق منها امس 16 شوطا.

وتصدر الشوط 17 المخصص لفئة عباديات لمسافة 6 كيلو فرج عميره ترابين وحقق الفوز "البرق، والشوط 18 المخصص للمحافظات لمسافة 6 كيلو فاز به خالد محمد شرارات وحقق الفوز "غبشان"، والشوط 19 عباديات رباع لمسافة 6 كيلو فاز به كمال سليم سواركة وحقق الفوز" ما يخاف"، والشوط 20 المارثون لمسافة 12 كيلو فاز به محمد عويد مزينه وحقق الفوز "عليجان".

والشوط 21 مارثون لمسافة 6 كيلو فاز به عبد العزيز الزميلى وحقق الفوز " الطماع "، والشوط 22 فئة اول صريمة لمسافة 4 كيلو وحقق الفوز يوسف عيايدة وحققت الفوز " حمريه"، والشوط 23 فئة اول صريمة قعدان لمساف 4 كيلو ،فاز به رفيع حويطات وحقق الفوز "اعشيبان".

والشوط 24 فئة اول صريمة بكار لمسافة 4 كيلو فاز به فرج على ابوعكفه وحققت الفوز " القمريه"، والشوط 25 فئة اول صريمة قعدان لمسافة 4 كيلو فاز به سلامه ابو الشيخ وحقق الفوز " الزعيم"، والشوط 26 فئة فئة ثانى صريمة ابكار لمسافة 4 كيلو فاز به فرج الهريش وحققت الفوز " امجدعنه".

والشوط 27 فئة ثانى صريمة قعدان لمسافة 4 كيلو فاز به سفيان منصور ترابين وحقق الفوز " غزلان"، والشوط 28 فئة ثانى صريمة قعدان لمسافة 4 كيلو فاز به خليل حسين احيوات وحقق الفوز " الملحوسى".

والشوط 29 ثنايا مختلط لمسافة 6 كيلو فاز به محمد ابراهيم المزينى وحقق الفوز " انعيجان".

الشوط 30 فئة رباع وناب 6 كيلو فاز به سليمان مبارك وحقق الفوز " دهمان".

وكانت الأشواط انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات ثانى ايّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن اشواط السباق 30 شوطًا، بدأت امس ب17 شوطا وتستكمل اليوم .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (1)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (2)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (3)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (4)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (5)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (6)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (7)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (8)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (9)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (10)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (11)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (12)



نتيجة سباق الهجن فى اليوم الثانى لمهرجان شرم الشيخ (13)