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صور.. محافظ المنوفية يفاجىء مؤسسة تربية البنات ويطالب بحسن معاملة الأيتام

السبت، 22 فبراير 2020 01:49 م
صور.. محافظ المنوفية يفاجىء مؤسسة تربية البنات ويطالب بحسن معاملة الأيتام محافظ المنوفية مع أحد فتيات الدار
المنوفية - محمد فتحى

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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على مدير إدارة مؤسسة تربية البنات بمدينة شبين الكوم، بالإهتمام بالمستوى العام للنظافة وحسن معاملة الأطفال الأيتام، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمؤسسة للوقوف على الطبيعة العامة للدار والإطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة .

وقام المحافظ بتفقد أماكن إقامة الأطفال الأيتام ومخزن الأغذية والمطعم والمطبخ بالمؤسسة للتأكد بنفسه من مستوى جودة الخدمات، هذا وأبدى محافظ المنوفية إستياؤه من مستوى النظافة وأكد على أنه سيقوم بزيارة أخرى للتأكد من تلافى تلك الملاحظات حفاظاً على صحة أبنائه الأيتام ومراعاة لحقوقهم .

كما أوضحت مدير إدارة المؤسسة بأن الدار بها عدد 33 طفلة، وأوصى المحافظ القائمين بحسن معاملة ورعاية الأطفال من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية لتسهيل دمجهم بغيرهم من أقرانهم مرة أخرى فى المجتمع، مشيراً بأهمية العمل الخيرى فى تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأطفال للتخفيف والحد من معاناتهم .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالإهتمام بالأصول إلى الأماكن الغير المستغلة بنطاق المحافظة ووضع تصور كامل لإستغلالها، وبحث إمكانية الإستفادة القصوى منها بما يحقق النفع العام، كما شدد على ضرورة الإهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة وتعظيم الإستفادة من موارد الموازنة والتفكير خارج الصندوق.

يأتى هذا الإجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين السابق، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

هذا وقد وجه المحافظ بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بشأن خطة الرصف والإنارة ورفع كفاءة الطرق كل فى نطاقه بالتنسيق مع مديرية الطرق، مع وضع تصور لإمكانية التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجميع القمامة من المنازل للحد من إنتشارها.

كما وجه بسرعة التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة لشكواهم وخاصة بقطاع الصرف الصحى بالتنسيق مع رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، مؤكداً على التواجد الميدانى المستمر بالشارع وسرعة رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة والتعامل الفورى معها حفاظاَ على المظهر الحضارى للمحافظة .

وفى نهاية الإجتماع أشاد المحافظ بمستوى الأداء فى ملف إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة وموجهاً بتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة.

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (1)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات 

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (2)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (3)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (4)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (5)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (6)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (7)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات 

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (8)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (9)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (10)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات 

 

زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات (11)
زيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات 

 


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