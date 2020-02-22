سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 09:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور .. حكايات سباقات الهجن فى الميدان من البداية للنهاية

السبت، 22 فبراير 2020 08:30 ص
صور .. حكايات سباقات الهجن فى الميدان من البداية للنهاية سباق الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قبل انطلاقة كل شوط من سباقات الهجن فى ميدان مضمار الهجن بشرم الشيخ، ييدأ كل هجان مسجلًا فى الشوط بإحضار مطيته المتسابقة، يرافقها المدرب لها، ولكل مسافة على طول المضمار منطقة انطلاقة، يلى ذلك وصول الهجن المتسابقة لمنطقة التجهيز، وهى سياج حديدى ببوابات، من داخلها تخرج كل مطية لبوابة الانطلاقة.

وبعد ذلك، يتم صف الهجن المتسابقة فى طابور متوازى على حاجز بطول نحو 30 مترًا، وفور مراجعة اسم كل مطية تتسابق، يعلن انطلاقة الشوط برفع الحاجز من على بوابة الانطلاقة، لتنطلق الهجن المتسابقة بسرعتها، وإذا كانت الهجن يمتطى ظهرها راكب بشرى تظهر قدرته على قيادتها والتنافس، وإذا كانت تقاد من راكب آلى يتحكم فيه المدرب من خارج المضمار بـ"الريموت كنترول" موجها الألى للسع ظهر المطية ويلهب قوتها ويحثها على السير اسرع، وعند خط النهاية يكون السبق لمن يصل أولا وتبدأ التبريكات لكل فائز ببطولة الشوط .

 

وانطلقت صباح اليوم السبت  فعاليات ثانى ايّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن أشواط السباق 30 شوطًا، بدأت امس ب17 شوطا وتستكمل اليوم .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

 

أحد-الهجن-المشاركة
أحد الهجن المشاركة

 

اصحاب-الهجن-المشاركة
" الجمهور يتابع السباق من المنصة"
 
الانطلاق
الانطلاق

 

التحضير-للانطلاق
التحضير للانطلاق

 

الهجن-المتنافسة-فى-صف-الانطلاق
الهجن المتنافسة فى صف الانطلاق

 

الهجن-المشاركة-واصحابها
الهجن المشاركة واصحابها

 

الهجن--فى-اول-استعداد
الهجن فى اول استعداد
 
الوصول-لخط-النهاية
الوصول لخط النهاية

 

امام-حاجز-الانطلاقة
امام حاجز الانطلاقة

 

بداية-التنافس
بداية التنافس

 

بوابة-الانطلاقة
بوابة الانطلاقة

 

تجهيز-الهجن-للتسابق
تجهيز الهجن-للتسابق

 

ترقب-الهجانة-قبل-الانطلاق
ترقب الهجانة قبل الانطلاق

 

سباق-الهجن
سباق الهجن

 

محكم-يرصد-الفوز
محكم يرصد الفوز

 

منطقة-التجهيز
منطقة التجهيز

 

نهاية-كل-شوط
نهاية كل شوط

 


سيناء

شرم الشيخ

سباقات الهجن

الاتحاد المصرى للهجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة