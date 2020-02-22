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صور.. تربية بالمنيا تكرم المتميزين في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

السبت، 22 فبراير 2020 05:35 م
صور.. تربية بالمنيا تكرم المتميزين في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار جانب من التكريم
المنيا - ماهر أبو نور

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واصلت جامعة المنيا ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية، التي تعقدها لطلابها بشكل مكثف خلال الفصول الدراسية للعام الجامعي الحالي، وذلك بالتعاون مع وحدات محو الأمية بالكليات المنوط بها تنفيذ المشروع، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع المنيا حيث عقدت كلية التربية بجامعة المنيا أولي ندواتها التعريفية خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك بعنوان "محو الأمية مسئولية - واجب وطني".

برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة ، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، وذلك بهدف تعريف الطلاب بالمشروع، وتشجيعهم علي المشاركة به، وشرح الإجراءات والقواعد التي يجب أن يتبعها الطلاب للاشتراك، وتذليل الصعاب أمامهم والتسهيل عليهم لتعليم الأميين المُكلفين بهم.

حضر فعاليات الندوة، عميد الكلية، والدكتورة أسماء محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بليغ حمدي اسماعيل منسق مشروع محو الأمية بالجامعة، والدكتور هناء عبدالحميد محمد منسق مشروع محو الأمية بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

واستعرض الدكتور عبد الواحد محاور الندوة التعريفية التي دارت حول مشروع محو الامية الذي يعد شرطاً أساسياً لتخرج طلاب الكلية، موضحاً كيفية تحقيق أقصى أستفادة للطالب والمجتمع المحيط به من خلال المشروع، وذلك إدراكاً من إدارة الجامعة لأهميته الحيوية، باعتباره واجباً قومياً يجب اتخاذ جميع الآليات للقضاء عليه.

كما قامت الدكتورة هناء عبد الحميد، والدكتور وائل صلاح السويفي، وأحمد علي أحمد مدير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، خلال الندوة بتقديم شرح مبسط عن المشروع لطلاب التربية.

وقام الدكتور بليغ حمدي بتسليط الضور على ماهية المشروع، ودوره الايجابي في محو أمية مواطني المحافظة، وتعريف الطلاب بالخدمات التى توفرها الجامعة للتسهيل عليهم لتوفير المستهدفين وتدريبهم ومحو اميتهم؛ وذلك بتوفير قواعد بيانات لهم وتعميمها بالكيات، وبتقديم مكافأت للطلاب في حالة اجتياز الأميين لاختبارات الهيئة، إلى جانب، عرضه استراتيجية مقترحة لتدريس مهارات القراءة لمساعدة الطلاب على التدريس للاميين، وتقديم تطلعات ومقترحات لعلاج مشكلات الامية في الشرق الاوسط ومصر.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش وتلقي المقترحات لطلاب الكلية لخلق أساليب جديدة تساهم في تطوير منظومة محو الامية بالمحافظة، واستحداث طرق وآليات جديدة للتدريس، كما قام الدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية بتكريم الطلاب المتميزين الذين تمكنوا من تعليم عدد من الاميين واجتيازهم اختبارات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بعددا يزيد عن 10 أميين.

 

 

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