صور.. اتحاد طلبة تونس يستأنف فعاليات "فضح التنظيم السرى للإخوان"

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استأنف الاتحاد العام لطلبة تونس فعاليات فضح التنظيم السرى لحركة النهضة – إخوان تونس- بالعديد من المؤسسات التعليمية، منظما عرضا وثائقيا يتضمن ما وصفه بـ"غرف سوداء.. عودة التنظيم السرى لحركة النهضة".

وقال رياض جراد المتحدث باسم طلبة تونس في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :" نحن كاتحاد طلبة بدأنا حملة واسعة لفضح الجهاز السري لحركة النهضة في الجامعات، والبداية من كلية الحقوق والعلوم السياسية.

وأضاف :"تأتى هذه الفعاليات أيضا كرد على تضييق الإخوان على حرية الإعلام في تونس" مضيفًا:"حملتنا لها أكثر من هدف، أبرز هذه الأهداف فضح الجهاز السرى لحركة النهضة في الجامعات خاصة وأن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد كشف عن وجود فرع طلابى لهذا الجهاز ساهم في تسفير الشباب الى بؤر التوتر و تنفيذ عمليات ارهابية في تونس وعدد من البلدان العربية.

وتابع :" من أهم أهدافنا أيضا الانتصار لحرية الإعلام التي يتم استهدافها هذه الفترة من قبل الاخوان للحيلولة دون فضح جرائمهم".

من ناحيته أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية التونسية ارتكب العديد من الجرائم السياسية ضد المجتمع التونسى على رأسها اغتيال عدد من المفكرين والخصوم السياسيين من داخل التيار الليبرالي واليساري مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا التنظيم السرى تورط أيضا فى تسفير شباب تونسي إلى بؤر الصراع في سوريا وغيرها للقتال في صفوف تنظيمى القاعدة والإخوان، ومناصرة الجماعات والميليشيات المسلحة في ليبيا.

ولفت هشام النجار، إلى أن من أبرز جرائم هذا التنظيم السرى الذى فتحت الأجهزة الأمنية التونسية التحقيقات بشأنه، هو ممارسة الإرهاب والضغوط والتهديدات للخصوم السياسيين خلال الفترة الماضية، واستخدامه فى انتخابات الرئاسة التونسية.



فعاليات طلاب تونس لفضح الاخوان



طلاب تونس



جانب من الفعاليات