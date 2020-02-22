صور.. إزالة 303 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بالفيوم بالموجة الـ 15

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 303 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة واسترداد 745 فداناً و193 ألف و 130 متراً، خلال أعمال الموجة الــ15 التى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى لاسترداد حق الشعب.

أوضح محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 745 فداناً، منها 6 حالات بمركز الفيوم على مساحة 131 فداناً و4 قراريط، و11 حالة بمركز إطسا على مساحة 528 فداناً و6 قراريط، و29 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 75 فداناً و14 قيراط، وحالتين تعدٍ بمركز طامية على مساحة 10 أفدنة.

وأضاف أن الحملات نجحت أيضاً فى إزالة 255 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 193130 متراً، منها حالتين تعدٍ بمركز الفيوم على مساحة 45200 متراً، و166 حالة بمركز إطسا على مساحة 124260 متراً، و83 حالة بمركز يوسف الصديق على مساحة 22430 متراً، و4 حالات بمركز طامية على مساحة 1240 متراً.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة استرداد كافة أراضى أملاك الدولة من واضعى اليد المتقاعسين عن سداد المصروفات والرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ جميع قرارات الإزالة بكل حزم خلال تلك الموجة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ووجه "الأنصاري" رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات، لتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد حق الشعب.