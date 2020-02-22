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صور.. إحياء ذكرى ميلاد شادية بحضور جماهير كبير بدار أوبرا الإسكندرية

السبت، 22 فبراير 2020 01:05 ص
صور.. إحياء ذكرى ميلاد شادية بحضور جماهير كبير بدار أوبرا الإسكندرية جانب من الاحتفالية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الجمعة، حفل نادى سينما، لإحياء ذكرى الفنانة الراحلة "شادية" بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية مساء أمس، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة "شادية"، حيث جرى عرض الفيلم التسجيلى "لؤلؤة الشرق" من إنتاج وزارة الثقافة ويتحدث عن المسيرة الفنية الطويلة للفنانة الراحلة.

وعقب عرض الفيلم اقيمت ندوة فنية بحضور المؤرخ السينمائى محمد شوقى الذى تحدث عن التاريخ الفنى والإنسانى للفنانة "شادية"منذ بدايتها وحتى وفاتها، وقد أدار الندوة الناقد السينمائى إسلام أحمد على، ثم قدمت الفنانة شمس إبراهيم فقرة فنية متميزة بمشاركة براعم كورال الأوبرا مريم زينة وأحمد مدحت لمجموعة رائعة من أغانى الفنانة الراحلة، واختتم الحفل بالأغنية الوطنية الخالدة "يا حبيبتى يا مصر"، والتى تفاعل معها جمهور الأوبرا بالتصفيق والغناء.

وحرص جمهور أوبرا الإسكندرية على حضور هذه الاحتفالية رغم سوء الأحوال الجوية، حيث امتلأت جنبات المسرح بهم، للاستمتاع باللقاء الفنى والحفل الغنائى لأجمل أغانى شادية.

وجاء عودة وادراج نادى السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا فى الموسم الفنى للعام الماضى بتوجيهات من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، والإقبال الجماهيرى خلال عرض نادى السينما خلال الموسم الفنى الحالى والماضى، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.

الحفل الغنائى
الحفل الغنائى
اللقاء الثقافى
اللقاء الثقافى
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
حضور كثيف
حضور كثيف

 


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