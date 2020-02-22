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"صدق أو لا تصدق".. معلمة أمريكية تبيع المخدرات لطلابها مقابل 50 دولارا

السبت، 22 فبراير 2020 01:43 م
"صدق أو لا تصدق".. معلمة أمريكية تبيع المخدرات لطلابها مقابل 50 دولارا صورة المدرسة صاحبة الواقعة
كتب محمد شعلان

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واقعة لا يصدقها عقل، معلمة أمريكية تقوم ببيع المخدرات لطلاب فى مدرستها المتوسطة بولاية فلوريدا الأمريكية، وأدينت المدرسة ماريا أوتيليا البالغة من العمر 37 عامًا بتهمة بيع مخدرات غير قانونية لطالبتين فى مدرستها المتوسطة بولاية فلوريدا الأمريكية، وقامت المُعلمة ببيع المخدرات لطلابها داخل المدرسة مقابل 50 دولارًا، وألقى القبض عليها بعد وفاة طالب (18 عامًا) بسبب جرعة زائدة من الكوكايين.

 

صورة المدرسة صاحبة الواقعة
صورة المدرسة صاحبة الواقعة

 

وقال ممثلو الادعاء بعض القبض عليها أن ماريا أوتيليا ريفيرا قد تواجه عقوبة تصل إلى 35 عامًا فى السجن .

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أثبت التحقيق مع المدرسة ماريا أوتيليا التى كانت تعمل بمدرسة مدرسة كليويستون المتوسطة أنها باعت المخدرات إلى فتاتين تتراوح أعمارهن بين 12 و14 عامًا، وتم القبض عليها بعد تفتيش سيارتها، وكشف التفتيش عليها وجود الماريجوانا الاصطناعية واثنين من حبوب زاناكس.

 

وفى واقعة لمدرس آخر، ظهرت حالة من التأثر وملامح البكاء على وجه معلم فى مدرسة امريكية من ولاية نبراسكا أمام تلاميذه بسبب هدية قدموها له بشكل مفاجئ، حيث تجمع طلابه ونزلوا بأموالهم لشراء زوج من حذائه المفضل بعد سرقة حذائه القديم من مكتبه، وأظهر فيديو رائع تمت مشاركته على تطبيق TikTok المعلم وهو يقرأ بطاقة حصل عليها من طلابه، وينظر إليهم وعيونه بها الكثير من الدموع ويذهب إلى صندوق الأحذية داخل حقيبة الهدايا.

 

ووفق صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، تم نشر الفيديو قبل يوم على منصة التواصل الاجتماعى، وشوهد على تطبيق TikTok، أكثر من مليون مرة، كما حث أيضًا على متابعة منشور من الطالب الذى يدير الحساب.

 

وفتح المعلم الصندوق وشاهد الهدية ثم أجهش فى البكاء، حيث قام الطلاب بجمع ما يقرب من 115 دولارًا لشراء الحذاء.


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