صحيفة روسية تلمح إلى احتمالية حدوث انقلاب عسكرى فى تركيا

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ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، اليوم السبت، أن النخبة التركية منقسمة على بعضها حول عمليات أنقرة فى سوريا ، وذلك وسط تقارير باحتمال حدوث انقلاب جديد على سلطة أردوغان، وتقول الصحيفة الروسية "إن تقريرا صادر عن مؤسسة "RAND" للتحليل بعنون " نهج تركيا القومي" يشير إلى احتمال حدوث انقلاب جديد فى تركى ، وذلك استنادا إلى مصدر تركى مطلع على المناقشات الدائرة داخل الأوساط الحكومية". وتضيف الصحيفة الروسية "أن تقرير RAND (المكون من حوالى 300 صفحة) يتحدث عن حالة توتر فى دوائر الجيش التركي.

وتسوق الصحيفة الروسية - على لسان المصدر التركى - قوله "الكل يناقش هذا الموضوع لأنهم يعتقدون بأن التقارير التى تعدها مؤسسة (راند) تعكس أحيانا السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويشير المصدر التركى، إلى أن هناك من لا يأخذ ما تنشره (راند) على محمل الجد لأن لدى الجيش التركى بنية أكثر انغلاقا من أن يكون ممكنا الحكم على المزاج السائد فيها بدقة.

وتنقل الصحيفة الروسية، عن محلل سياسى تركى يوسف قبلان القول "إن الانقلاب التالى لن يقوم به مؤيدو الداعية فتح الله جولن، وإنما الكماليون والجماعات العلمانية فى القوات المسلحة التركية".

وتشير "نيزافيسيمايا جازيتا" إلى احتمال أن يكون تسليط الضوء على تقرير مؤسسة (راند) مجرد انعكاس لرغبة النخبة الحاكمة فى تركيا فى رصصفوف المجتمع التركى المنقسم على مسألة عمليات أنقرة العسكرية الجديدة فى سوريا.