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شركة مياه الشرب بالشرقية تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M للمرة الثالثة

السبت، 22 فبراير 2020 02:56 م
شركة مياه الشرب بالشرقية تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M للمرة الثالثة
كتب أحمد حسن

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أعلن اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ؛ حصول محطتى (مياه الحسينية المرشحة - معالجة صرف صحى ابو متنا بمركز ديرب نجم) على شهادة الاعتماد الدولية فى الإدارة الفنية للتنمية المستدامة T.S.M، وتجديد حصول محطة مياه الطحاوية بمركز بلبيس على ذات الشهادة للمرة الثالثة ما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وأشار إلى حصول المحطات الثلاثة على شهادة TSM ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة طبقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف فارس، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية لديها الآن 17محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ منها 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى 9 محطات لتنقية مياه شرب.

وكان اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، قد استقبل بعثة البنك الدولى التى تزور مصر حاليًا، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنكين الدولى والآسيوى.

وقال اللواء مهندس شريف فارس: زارت البعثة عددًا من المشروعات، شملت تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحى بتجمع قروى (سنيطة الرفاعيين)، مضيفًا أن البعثة أشادت بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية فى تأمين مواقع العمل، وكذا الإجراءات التى تقوم بها الشركة فى أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ المقررة.


وزاره الاسكان

شركه مياه الشرقيه

القابضه لمياه الشرب

محافظه الشرقيه

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