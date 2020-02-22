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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة "سوات" الباكستانية

السبت، 22 فبراير 2020 12:50 م
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة "سوات" الباكستانية زلزال باكستان - صورة أرشيفية
إسلام أباد أ ش أ

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أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم السبت أن زلزالا بلغت شدته 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "سوات" والمناطق المحيطة بها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

 

جدير بالذكر السلطات الباكستانية قد بدأت تحقيقا فى ما إذا كان الغبار الناتج عن فول الصويا وراء وفاة أكثر من 12 حالة وفاة فى مدينة كراتشى الساحلية، وقال المسؤول المحلى حسن ساجد اليوم الأربعاء إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ونقل أكثر من 200 إلى المستشفى منذ يوم الأحد بعدما غلف الغاز السام بلدة كيمارى القريبة من الميناء.

 

ولايزال سبب التسرب غامضا حتى أمس الثلاثاء ما تسبب فى تكهنات بأن ضررا لحق بمفاعل للطاقة النووية فى المدينة ما أثار حالة من الفزع، وفرت العشرات من الأسر من المنطقة، وقال وزير الإعلام عن إقليم السند سعيد غنى إن المركز الدولى للعلوم الكيميائية والبيولوجية فى باكستان ذكر أن غبار فول الصويا ربما يكون سببا محتملا.

 

 

وقال العالم النووى بحسب صحيفة البيان عطاء الرحمن لتلفزيون "جيو" :" تظهر النتائج الأولية أن غبار فول الصويا، هو السبب وراء حدوث وفيات، ولكننا بحاجة لمزيد من الأدلة الملموسة".

وأشار وزير الموانئ البحرية على زيدى إلى تفريغ شحنة من فول الصويا مستوردة من الولايات المتحدة من سفينة كانت راسية فى الميناء، وقامت السلطات بإخراج السفينة من الميناء، وقال زيدى إنه تم إيقاف تفريغ الشحنات مساء أمس الثلاثاء بعدما شاع الفزع بالمنطقة.

 

وقال الطبيب سيمين جمالى فى مستشفى جنة بالمدينة حيث يعالج أغلب المرضى بسبب غبار فول الصويا إن الغبار يمكن أن يتسبب فى رد فعل تحسسى حاد ويمكن أيضا أن يكون مميتا للأشخاص المصابين بعدوى فى الرئة، وقال العالم عطاء الرحمن إنه رغم إخراج السفينة من الميناء فإن أثر الغبار قد يستغرق أربعة أيام على الأقل حتى يتلاشى.

 

 


باكستان

زلزال

زلزال بمدينة سوات

حوادث الطبيعة

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