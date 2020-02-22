زعيم المتمردين السابق بجنوب السودان يؤدى اليوم اليمين نائبا أول لرئيس البلاد

رويترز

يؤدى ريك مشار زعيم المتمردين السابق فى جنوب السودان، اليوم السبت، اليمين أمام الرئيس سلفا كير نائبا أول له، بعد اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة، فى خطوة من شأنها إنهاء القتال المستمر فى البلاد منذ سنوات، وأجل كير ومشار أكثر من مرة موعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق سلام وقعاه عام 2018.

وأودت الحرب الأهلية بحياة 400 ألف شخص وتسببت فى أكبر أزمة لاجئين فى أفريقيا منذ الإبادة الجماعية فى رواندا عام 1994.

وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير، قد عين يوم أمس الجمعة، زعيم المتمردين السابق ريك مشار نائبا أول له بعد يوم من اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستقل جنوب السودان عن السودان فى عام 2011، لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، وأودى القتال بأرواح نحو 400 ألف شخص وأشعل أكبر أزمة لاجئين منذ الإبادة الجماعية فى رواندا فى عام 1994.

كان الصراع قد نشب، بعدما أقال كير نائبه فى ذلك الحين مشار، الذى شكل فصيلا متمردا على الحكومة، وقال بيان أذاعه التلفزيون الرسمى إن كير أصدر مرسوما بتعيين مشار نائبا أول لرئيس البلاد بأثر فوري.

كان الزعيمان قد اتفقا أمس الخميس على تشكيل حكومة وحدة قبل مهلة تنتهى فى 22 فبراير ، مما مهد لتعيين مشار نائبا للرئيس اليوم.

وتأجل موعد سابق لتشكيل حكومة وحدة فى 12 نوفمبر، بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق سلام وقع فى 2018، ومن المقرر أن يؤدى مشار اليمين القانونية غدا السبت إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم تعيينهم اليوم أيضا.

وحل كير مجلس الوزراء أيضا وعين وزيرا جديدا لشؤون الرئاسة ومستشارا للأمن القومي. ومن المتوقع تعيين باقى أعضاء مجلس الوزراء غدا.