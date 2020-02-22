رفع 7 ألاف طن مخلفات بناء لفتح شارع جديد موازي للسكة الحديد بمطروح

فريق المحافظات

أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم فتح الشارع الموازي لخط السكة الحديد، بمنطقة السواني، المغلق منذ سنوات طويلة، بعد رفع أكثر من 7 ألاف طن من مخالفات البناء، ليصبح أحد المحاور الهامة الربط منطقة السواني وشارع المحطة بباق المناطق الشرقية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال تفقده المنطقة قبل أسبوعين.

وكان محافظ مطروح، قد وجه برفع المخلفات وكافة الإشغالات، ورفع كفاءة الشارع، فى إطار تنفيذ أعمال تطوير منطقة السوانى القبلية، وتركيب بلاط انترلوك فى الشوارع الضيقة والممرات والأزقة، لصعوبة تنفيذ أعمال الرصف بها، كتجربة ليتم تعميمها في المناطق المشابهة.

ويجري حاليا تنفيذ أعمال تدبيش وتكسية جوانب شريط السكة الحديد، المحاذية للطريق، قبل البدء في أعمال الرصف.

وأشار "المعداوى" إلى أن هذه الأعمال التي يجري تنفيذها، تهدف خلق محور وطرق جديد، بمنطقة السواني، بالتوازي مع جهود تحويلها لمنطقة حضارية نموذجية، وأنه تم البدء في تمهيد وتسوية الشوارع الضيقة بمنطقة الأفراد، قبل أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها، للقضاء علي الطرق الترابية وتجمعات مياه الأمطار، لتتحول المنطقة إلي حي نموذجي، ومظهر حضاري وجمالي يليق بالمدينة السياحية.

من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بجهود مجلس مدينة مرسي مطروح، فى تطوير عدد من المناطق، وناشد الأهالي بضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير، والطابع الحضاري، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، والتي يسبقها مد كابلات كهرباء أرضية بدلا من الهوائية، وأعمال الإنارة و تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الضيقة بدلا من الرصف.

يذكر أن مجلس مدينة مرسى مطروح، وضع خطط يجري تنفيذها تباعاً، من أجل توفير الخدمات والمرافق الضرورية، للمواطنين خاصة بالمناطق المحرومة والتي تعاني من نقص أو ضعف الخدمات، مثل الرصف وإنارة الشوارع ليلا ومد شبكات المرافق الأخرى، وأنه تم تنفيذ فكرة تركيب بلاط الانترلوك، لأول مرة بالمدينة، بالممرات والشوارع الضيقة، بمنطقة السواني، لتتماشى مع الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وتوفير الراحة وتيسير حركة تنقلات أهالي المنطقة ولمنع تراكم مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك بالتزامن مع رفع كفاء إنارة أعمدة الشوارع ومد شبكات الكهرباء والغاز والمياه، حسب خطط كل مرفق من القطاعات المعنية.