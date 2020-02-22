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رئيس الوزراء يشارك باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

السبت، 22 فبراير 2020 09:24 ص
رئيس الوزراء يشارك باجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.

ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء، كما يناقش كيفية مواجهةالإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية فى القضاء، وصور مواكبة القضاءلتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى فى ظل سيادة القانون.
 
كما يناقش بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم فى الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، فى ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها منصور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها، وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.

 


المحكمة الدستورية العليا

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