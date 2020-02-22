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حكومة السراج تطلب أمريكا بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا

السبت، 22 فبراير 2020 08:08 م
حكومة السراج تطلب أمريكا بإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
كتب عبد الوهاب الجندى

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دعت حكومة فايز السراج الليبية، الولايات المتحدة الأمريكية، لإقامة قاعدة عسكرية في غرب البلاد ، وبحسب ما ذكر فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في تصريحات لوكالة بولومبيرج: إن حكومته اقترحت على الولايات المتحدة الأمريكية، استضافة قاعدة عسكرية في ليبيا، بعدما وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة".

وأوضح باشاغا، أن أماكن طلب نشر القوات الأمريكية في ليبيا، ليس محددا، لافتا إلى أنه يتمنى أن تشمل كافة الأراضي الليبية غربا وشرقا.

ومن المفترض أن هناك هدنة عسكرية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، لكن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، أكد أن قوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لا تلتزم بالهدنة.

وقال حفتر، في تصريحات سابقة: "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين، والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

 

 


ليبيا

حومة السراج

حفتر

الأطراف المتنازعة في ليبيا

القوات التركية في ليبيا

اخبار ليبيا

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