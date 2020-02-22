سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حقائق عن مرض سرطان البروستاتا.. أبرزها اكتشافه بتحليل دم

السبت، 22 فبراير 2020 03:00 ص
حقائق عن مرض سرطان البروستاتا.. أبرزها اكتشافه بتحليل دم سرطان البروستاتا
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مرض السرطان يحتاج للعناية ومتابعة طرق العلاج ومراحله، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أغرب الحقائق حول سرطان البروستاتا، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

قدم التقرير، أغرب الحقائق عن سرطان البروستاتا قد لا يعلمها الكثيرون، ومنها:

-يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال  وذلك وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.

-عند الشك في الإصابة بسرطان البروستاتة يطلب الطبيب اختبار PSA ، وهو اختبار دم يمكن أن يكتشف سرطان البروستاتا المبكر.

-بعد التشخيص بالإصابة بسرطان البروستات يجب إجراء عمليات جراحية  لإزالة الورم، أو وضع المريض للعلاجات الأخرى التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية وتؤدي إلى مشاكل أخرى.

-العمر هو أكبر عامل خطر،  فكلما تقدم الرجل في العمر يزداد فرص تعرضه لمشاكل عديدة في البروستاتا، وأيضا أعراض سرطان البروستاتا شبيهة بتضخمها،  ويجب التعرف علي علاماتها ولا تتجاهلها.

- في حالة  تم اكتشافه مبكرًا ، فإن سرطان البروستاتا قابل للشفاء وللعلاج، ونجد أن معظم الرجال الذين تم تشخيصهم به لم يموتوا منه .

- تشمل معظم علاجات سرطان البروستاتا الجراحة باستخدام المساعدة الآلية وإشعاع  واستخدام الروبوتات لإزالة البروستاتا، وهذا النوع من الجراحة دقيق للغاية ويوفر للجراح القدرة على تصور مجال العملية، ففي المراحل الأولى من المرض يكون لديك فرصة ممتازة للشفاء؟

-يعد سرطان البروستاتا هو أحد السرطانات الوحيدة التي يمكن اكتشافها من تحليل الدم psa.

-كما أن العلاج ليس من الضروري أن يكلف الرجل حياته الجنسية أو قدرته على إنجاب الأطفال.

 


سرطان البروستاتا

حقائق عن سرطان البروستاتا

تعرف أكثر عن سرطان البروستاتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: تناول المزيد من الخضروات والفواكه لا يعالج سرطان البروستاتا

السبت، 18 يناير 2020 08:00 ص

هل يمنع حليب الصويا إصابة الرجال بمرض السكرى وسرطان البروستاتا؟

الجمعة، 17 يناير 2020 08:00 م

تعرف على أعراض سرطان البروستاتا.. منها ألم عند التبول

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 02:00 ص

التمرينات الرياضية تقلل خطر سرطان البروستاتا للرجال بنسبة تصل إلى 51٪

الخميس، 05 ديسمبر 2019 10:30 م

الوجبات مرتفعة الدهون واللحوم الحمراء تعرض مرضى سرطان البروستاتا للوفاة 4 أضعاف

الخميس، 05 ديسمبر 2019 12:00 م

أمل جديد لمرضى سرطان البروستاتا باستخدام العلاج المناعى

الأحد، 01 ديسمبر 2019 06:00 م

اختبار بسيط للبول فى المنزل يمكن قد يحدث ثورة فى تشخيص سرطان البروستاتا

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بـ"التلاعب بالبورصة"

الجنايات تقرر اليوم مصير علاء وجمال مبارك فى اتهامهما بـ"التلاعب بالبورصة"

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

جمعية فلكية تكشف ظروف تحرى رؤية هلال رجب 1441.. اعرف التفاصيل

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

سميح ساويرس: ملائكة من عند الله تسير خلف مجدى يعقوب وتساعده.. فيديو

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

فيديو وصور.. طفل بكفر الشيخ ينزف دمًا من جسده ورسومات بالدم على جدران منزله

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

التضامن: معلومات عن إقامة السيدة المسنة بمنزلها.. والوزيرة توجه بتوفير دار رعاية

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة