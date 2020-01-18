سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: تناول المزيد من الخضروات والفواكه لا يعالج سرطان البروستاتا

السبت، 18 يناير 2020 08:00 ص
دراسة: تناول المزيد من الخضروات والفواكه لا يعالج سرطان البروستاتا الفواكه والخصروات قد لا تفيد مرضى سرطان البروستاتا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجد الباحثون أن مرضى سرطان البروستاتا المخصص لهم، تناول 7 وجبات أو أكثر من الخضراوات والفواكه يوميًا لم يعرفوا أي حماية إضافية من زيادة فبالرغم من أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات وممارسة التمرينات الرياضية قد لا يشفي من السرطان ، إلا أنه قد يبقي الجسم أقوى وأكثر صحة ، مما قد يساعد على تحمل علاجات السرطان.

وتشير الدراسات السابقة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات عالية لها خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تحمي الرجال من سرطان البروستاتا، و بعض هذه الأطعمة تشمل الخضروات الورقية والبروكلي والملفوف والجزر والطماطم.

ومع ذلك ، فإن الدراسة ، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية " the American Medical Association" ، تبين أن تناول المزيد من المنتجات لن يشفى ولا يوقف المرض.

 البيانات أشارت إلى أنه على الرغم من المعتقدات السابقة، فإن تناول المزيد من الخضروات لن يغير مسار سرطان البروستاتا او يعالجه، فعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات وممارسة المزيد من التمرينات، قد لا يعالج السرطان ، فإنه قد يبقي الجسم أقوى وأكثر صحة ، مما قد يساعد المرضى على تحمل علاجات السرطان".

ووفقا للباحثين، قد تساعد تغييرات النظام الغذائي الصحى إلى تحسين النتائج في مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكن ليس في السرطان.

أعراض سرطان البروستاتا
 

أعراض سرطان البروستاتا تبدأ عندما ينمو سرطان البروستاتا، لدرجة أنه يبدأ في الضغط على مجرى البول الذي يحيط به، بعض سرطانات البروستاتا صغيرة للغاية بحيث لا يمكن الشعور بها أثناء فحص المستقيم الروتيني وقد لا تسبب أي أعراض، وفى حالة ظهور أعراض قد تشمل الأعراض:

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

 

-شعور مؤلم أو حارق عند التبول.

-عدم القدرة على التبول.

-دم في البول أو السائل المنوي.

-مشاكل الانتصاب.

-صعوبة في بدء التبول أو احتباس البول.

-ألم متكرر أو تصلب في أسفل الظهر أو الوركين أو الفخذين العلويين.

-تدفق ضعيف أو متقطع من البول.

 


سرطان البروستاتا

نظام غذائى صحى

مضادة الأكسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة