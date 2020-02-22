حبس 5 متهمين من محافظتى قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال ببريد مطروح

مطروح – حسن مشالي

قررت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، 15 يوماً، مع مراعاة التجديد في الميعاد، عقب انتهاء التحقيقات معهم لمدة أكثر من 7 ساعات، في القضيةرقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، خلال الـ 4 سنوات الماضية، التي تقدر بأكثر من 1,235 مليار جنيه،- بحسب بيان وزارة الداخلية- لاتهامهم بإيداع وتحويل مبالغ ضخمة لمتهمين آخرين في القضية، على25 حساباً يديرها 5 من موظفي البريد لصالح الغير، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

و بذلك يرتفع عدد المحبوسين على ذمة القضية، إلى 25 متهماً، إضافة إلى 5 متهمين آخرين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم و3 من محافظة مطروح ومتهمين من محافظتي أسيوط وأسوان، كما طلبت النيابة العامة التحريات حول أكثر من 30 شخص آخرين وردت أسمائهم في التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين من محافظة قنا و متهم من محافظة الأقصر، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتم ترحيلهم للعرض على نيابة مطروح الكلية، للتحقيق معهم، والتي أصدرت قرارها بحبسهم 15 يوماً، وهم " عبد الرحيم. ح. م"– من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من قضايا المخدرات والسلاح والسرقة بالإكراه، و "عدلي. ع. ع" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في قضية تبديد، و " عمرو. م. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من القضايا، و " سعيد. ع. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من القضايا و "حجاج. أ. ر" – من محافظة لأقصر- السابق اتهامه في قضية إتلاف.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها، للقبض على 4 مطلوبين آخرين في القضية، وهما 2 من محافظة مطروح، ومتهمين من محافظتي أسيوط وأسوان.

ويتولى التحقيق في القضية بوحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، فريق يضم 5 من أعضاء من النيابة العامة، برئاسة المستشار أيمن غباشي رئيس المحكمة الكلية، وعضوية المستشار خالد جلال رئيس المحكمة الكلية، والمستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح، والمستشار أحمد وحيد مدير نيابة السلوم، والمستشار طارق عبدالكريم وكيل النيابة الكلية، المتهم فيها 30 شخصاً من بينهم 5 موظفين بمكتب بريد مطروح.

وكانت نيابة مطروح الكلية، قد قررت تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئي مطروح.

وأشار المصدر، إلى أن هناك متهمين آخرين من المطلوبين، سيتم الإفصاح عن موقف ضبطهم وإحضارهم، في وقت لاحق، كما يجري التحري عن حوالي 30 شخصاً آخرين وردت أسمائهم في التحقيقات، للوقوف على مدى ارتباطهم وتورطهم في القضية من عدمه.

وتعود وقائع القضية ببلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا ومباحث البريد.

واستمرت التحقيقات مع المتهمين، على مدار يومين، قبل أن يصدر المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قراراً بحبس الـ 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح.

وتضمنت عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، بمعرفة هيئة البريد، أن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، و أنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال ، ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح و مساعدة الغير على التربح، و الإضرار بالمال العام.

وأشارت التحريات، إلى أن معظم عمليات التحويل التي تمت من خلال الحسابات، كان يتم الإيداع، من 7 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة قنا و شخص من أسوان و شخص من الأقصر و شخص من أسيوط، كما أشارت التحريات، إلى أنهم ذوي الأنشطة الإجرامية أو السابق اتهامهم في قضايا متنوعة، من بينها قضايا مخدرات وأسلحة، وأن التحويلات كانت تتم من مكاتب بريد في محافظة قنا وأسوان والأقصر وأسيوط

كما كشفت التحريات والتحقيقات، في قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام 5 من موظفي البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، في القضية المتهم فيها 20 شخصاً.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، على أن يتم تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين "وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .