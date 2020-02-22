حبس ربة منزل لاتهامها بتصوير أفلام إباحية وعرضها على الإنترنت بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

قررت نيابة مركز دمنهور بالبحيرة برئاسة المستشار محمد درة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتصوير الأفلام الإباحية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء مجدي القمرى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباص مدير المباحث، يفيد بضبط ربة منزل، لقيامها بالأعمال المنافية للآداب وتصوير فيلم إباحى وعرضه على مواقع الإنترنت بدائرة مركز دمنهور .

كانت قد وردت معلومات للمقدم حسام البدري رئيس مباحث الآداب، مفادها قيام "نجلا. ف" 33 ربة منزل ومقيمة بناحية مقيمة زاوية غزال مركز دمنهور، بتصوير أفلام إباحية، وعرضها على مواقع الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها قررت بصحة الفيديوهات الإباحية وأنها تخصها، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فى واقعة أخرى، قررت نيابة تلا بالمنوفية، تحت إشراف المستشارمحمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس تشكيل مكون من رجلين وسيدة شكلوا شبكة للدعارة بمنزل فلاح ومقيم بقرية كفر بتبس التابعة لمركز تلا، وذلك عقب تمكن وحدة مباحث مركز شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية ، بمساعدة أهالي قرية كفر بتبس التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ،على ذمة التحريات.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتكمن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث تلا من إلقاء القبض على "ع. ف. ع. ح"، 46 عاما، فلاح صاحب المنزل، والذي يؤجر المسكن لراغبي المتعة الحرام، و"ن. ا. خ"، 59 عاما، سائق توكتوك،، و"غ. ح. م. ع"، 34 عاما، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا.

تلقى مركز شرطة تلقى بلاغا من سيدة تقيم بقرية كفر بتبس، تفيد بتسكين مالك منزل بالقرية أشخاص مشكوك فيهم ومشبوهين وليسوا من أهل القرية بشكل متكرر داخل منزله، ما يثير الريبة حول موقفه، مؤكدة أنّ صاحب المنزل سمعته سيئة داخل القرية، مطالبة مركز الشرطة باتخاذ موقف تجاه هذا الرجل.

وأكدت التحريات التي أجرتها مباحث مركز شرطة تلا حول الواقعة، أنّ المعلومات التي وردت من السيدة المبلغة صحيحة، وأنّ مالك المنزل يؤجر المنزل للأشخاص المشبوهة وغير المقيمين بالقرية، حيث جرى إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، حيث جرى ضبط الجناة بمساعدة الأهالي الذين تجمعوا أمام المنزل.