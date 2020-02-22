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جامعة القاهرة: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول على المواقع الإلكترونية للكليات

السبت، 22 فبراير 2020 01:02 م
جامعة القاهرة: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول على المواقع الإلكترونية للكليات الدكتور محمد الخشت يتفقد الحرم الجامعى
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعى للاطمئنان على الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والنقاش معهم حول سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بكافة كليات الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب الذين التفوا حوله داخل الحرم الجامعى للاستفسار عن الامتحانات والنتائج والأنشطة الطلابية والعديد من الأمور الهامة التى تخص الطلاب.

وذكر بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن الدكتور محمد الخشت حرص خلال الجولة على الحديث مع الطلاب بكل الكليات حول العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة ومختلف القضايا، مشددًا علة أن الجامعة ليست مكان للعلم فقط وإنما لإعداد إنسان متكامل صالح للمجتمع ويكون قادرًا على صناعة المستقبل.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة حريصة على تخريج خريجين مؤهلين ليكونا فاعلين فى المجتمع فى كافة مناحى الحياة.

وأوضح الدكتور الخشت، للطلاب أن معظم الكليات انتهت من إعلان نتائج الامتحانات للفصل الدراسى الأول، وأن باقى النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمى للكليات فور الانتهاء منها مباشرة، مشيرًا إلى أن أكثر النتائج بالكليات مميزة أو متوسطة، وهو الأمر الذى يمثل دافعاً للجامعة فى خطتها .

وطالب عدد من الطلاب توقيع الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة على بعض مؤلفاته التى اقتنوها مؤخرًا، مثل كتاب "مدخل إلى فلسفة الدين"، كما عرض عليه أحد العاملين بالجامعة مشروع لقراءة المصحف الكريم إليكترونيا عن طريق قلم متطور بمختلف القراءات، وعندما سأله رئيس الجامعة عن قراءات الست المصريين الكبار، أظهرهم له فى اختيارات الأصوات، وهم محمد رفعت والحصرى والمنشاوى وعبد الباسط والطبلاوى ومصطفى اسماعيل .

كان الدكتور محمد حسن، عميد كلية تجارة بجامعة القاهرة، أكد أنه الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول الخاص بالفرق الأولى والثانية بجميع الشعب على مدار اليومين الماضين، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية تجارة جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، موضحا أنه لا تأخير فى إعلان نتائج امتحانات الكلية، مؤكدا أن نسب النجاح جيدة هذا العام .

وأضاف الدكتور محمد حسن، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه نسبة النجاح بالنسبة للفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة تجاوزت نسبة الـ90%، 

 

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