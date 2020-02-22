توجو تنتخب رئيسا مع سعى جناسينجبى إلى تمديد حكم أسرته

رويترز

يدلى الناخبون في توجو بأصواتهم اليوم السبت في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمدد حكم الرئيس فوريه جناسينجبي الذي بدأ قبل 15 عاما وحكم أسرته المستمر منذ 50 عاما في ذلك البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا.

ويقول كثيرون في تلك الدولة البالغ عدد سكانها نحو ثمانية ملايين نسمة إنهم ملوا من الحكم القاسي والفقر المستمر اللذين اتسمت بهما فترتا حكم جناسينجبي ووالده أياديما جناسينجبي الذي سيطر على الحكم في انقلاب وقع عام 1967. ولكن هذه الأسرة تصدت لتحديات مختلفة لحكمها من بينها احتجاجات قوبلت بقمع دام في 2005 و2017. ويتوقع بعض المحللين السياسيين فوز جناسينجبي بشكل مباشر من الجولة الأولى.

وتأتي هذه الانتخابات بعد إجراء تعديل دستوري العام الماضي،نتيجة الضغط الشعبي قبل عامين، جعل الرئاسة تقتصر على فترتين مدة كل منهما خمس سنوات. ولكن هذا التعديل ليس بأثر رجعي مما يعني أن الرئيس يمكن أن يبقى في السلطة لعشر سنوات أخرى. وساد الهدوء العاصمة لومي قبل بدء الانتخابات. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع في كل أنحاء البلاد من الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وحتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع إعلان النتائج المبدئية خلال ستة أيام.

ويواجه جناسينجبي ستة منافسين من المعارضة المقسمة والتي تتسم بالضعف بشكل تاريخي من بينهم جان بيير فابر الصحفي السابق والنشط في مجال حقوق الإنسان. وجاء فابر في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت عامي 2010 و2015 .

ويجب أن يحصل المرشح الفائز اليوم السبت على أغلبية الأصوات لتفادي خوض جولة إعادة الشهر المقبل. ويقول مرشحو المعارضة إن النظام المركزي لإحصاء الأصوات سيساعد جناسينجبي على التزوير وهو اتهام تنفيه حكومت