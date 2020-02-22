تعرف على مشروع محور بديل خزان أسوان × 10 معلومات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع محاور بديل خزان أسوان، والذى تنفذه وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، سيساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، بالإضافة إلى أهم أهداف المشروع الجديد وهو تخفيف الضغط على جسم خزان أسوان وتيسير الحركة من وإلى مطار أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المشروع الجديد:

1- مشروع محور بديل خزان أسوان، يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.