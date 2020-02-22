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تعرف على مشروع محور بديل خزان أسوان × 10 معلومات.. صور

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على مشروع محور بديل خزان أسوان × 10 معلومات.. صور مشروع محور بديل خزان أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع محاور بديل خزان أسوان، والذى تنفذه وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، سيساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، بالإضافة إلى أهم أهداف المشروع الجديد وهو تخفيف الضغط على جسم خزان أسوان وتيسير الحركة من وإلى مطار أسوان.

ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المشروع الجديد:

1- مشروع محور بديل خزان أسوان، يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

2- يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه.

3- يبلغ طوله 4.5 كيلو متر.

4- يبلغ عرضه 30 متراً.

5- يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

 

6- ويتكون من 4 كبارى رئيسية: كوبرى على النيل- كوبرى على مفيض السد العالى - كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقى "الكورنيش".

 

7- سيربط بين الطريق الواصل لطريق "أسوان – برنيس" حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة – أسوان" عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.

 

8- من المقرر الانتهاء من المشروع فى عامين فقط.

 

9- يشمل المشروع الأعمال الصناعية برابخ "مواسير – أنفاق".

 

10- جارى تنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة الخاصة بالكبارى والطرق الخاصة بالمحور.

 

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التقى بأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال زيارتهم التفقدية للمحافظة، واستعرض وفد لجنة النقل بالنواب، أهم المشكلات والتحديات التى تواجه قطاعات الطرق والنقل والكبارى والسكك الحديدية والنقل النهرى، بجانب التعرف على الرؤية المستقبلية وخطط التنمية بمحافظة أسوان فى مختلف القطاعات الخدمية وخاصة هذا القطاع الحيوى، علاوة على الإطلاع على الجهود التنفيذية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة كافة العقبات والتحديات التى تساهم فى الحد من معاناة المواطنين.

 مشروع محور بديل خزان أسوان (1)

مشروع محور بديل خزان أسوان 
 
مشروع محور بديل خزان أسوان (2)
مشروع محور بديل خزان أسوان 
 
مشروع محور بديل خزان أسوان (3)
مشروع محور بديل خزان أسوان 
 
مشروع محور بديل خزان أسوان (4)
مشروع محور بديل خزان أسوان 
 

 

 

 
 
 

محور بديل الخزان

اسوان

مجلس النواب

لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

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