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تعرف على آخر موعد لاستكمال البيانات لحاجزى الإسكان الاجتماعى

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على آخر موعد لاستكمال البيانات لحاجزى الإسكان الاجتماعى مشروع اسكان اجتماعى
كتب أحمد حسن

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حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، يوم 12 أبريل المقبل، كآخر موعد لاستكمال بيانات الحاجزين لمشروع الإسكان الاجتماعى، السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، فى حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميدانى عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يُعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار فى حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب لاغياً، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: أن المهلة الممنوحة لحاجزى الوحدات المطروحة خلال الفترة من 26/3/2014 : 10/4/2014، بمدن (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة)، وخلال الفترة من 8/7/2015 : 15/7/2015، بمدن (الشروق - العبور - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - قنا الجديدة - الصالحية - النوبارية الجديدة)، موضحة أن من يرغب من الحاجزين فى الاستعلام عن موقف طلبه، وإنهاء الإجراءات، عليه التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية (1188 – 5777 من أى تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضى).

 

 


وزارة الإسكان

الإسكان الاجتماعى

المدن الجدديه

محدودى الدخل

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