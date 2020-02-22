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تعاون مصرى - نيجيرى فى مجال إنتاج أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعى

السبت، 22 فبراير 2020 10:22 ص
تعاون مصرى - نيجيرى فى مجال إنتاج أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحضور القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة، توقيع عقد اتفاق بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة المجموعة المتحدة وشركة "رونجاس" النيجيرية، لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع أسطوانات البوتجاز والغاز الطبيعي المضغوط، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
 
تم الإشارة إلى أن هذا التعاقد يأتي بهدف إنشاء شركة مساهمة تحت اسم مقترح شركة "رونجاس الصناعية مصر" كشركة مساهمة مصرية لتصنيع وإنتاج أسطوانات البوتجاز وأسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة، وذلك لتحقيق التكامل بين الأطراف الأربعة وتبادل الخبرات لرفع نسب التصنيع المحلي والاستغناء عن استيراد المكونات بشكل تدريجي في الصناعات المصرية في مختلف القطاعات الخاصة والعامة بهذا المجال ما يؤدي إلى زيادة مشاركة الصناعات المحلية في المشروعات الحكومية القومية وزيادة نسبة الصادرات بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا والوطن العربي لكونها من الأسواق الواعدة كخطوة أولى.
 
وأشار عبد القادر دانداتي سفير نيجيريا بالقاهرة إلى اهتمام الشركات النيجيرية ومن بينها شركة رونجاس النيجيرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من مقومات وإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتكنولوجيات الحديثة العالمية، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود حثيثة لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
 
وأوضح محمد البلجيهي الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة أن الهدف من تأسيس الشركة هو تصنيع وتجميع أسطوانات البوتجاز النوع الثالث (LPG) وكذا إنتاج وتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) الجيل الرابع بجميع أنواعها وأحجامها المختلفة لجميع الاستخدامات، لافتاً إلى أنه من المستهدف أيضاً قيام الشركة بأعمال صيانة وملء هذه الأسطوانات، مثمناً دور الوزارة فى التعاون والتكامل مع شركات القطاع الخاص بهذا المجال مما يساهم في تعزيز التنمية بالدولة.

 


نيجيريا

العصار

الإنتاج الحربى

اخبار الانتاج

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