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تضامن الأقصر: فتح باب التقدم لـ"حج الجمعيات الأهلية" حتى 10 مارس.. اعرف الشروط

السبت، 22 فبراير 2020 09:18 م
تضامن الأقصر: فتح باب التقدم لـ"حج الجمعيات الأهلية" حتى 10 مارس.. اعرف الشروط محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقص
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه بناءاً على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقرر فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441 هجرية - 2020 ميلادية، حيث أن التقديم يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري وحتى 10 مارس المقبل، وذلك من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر – فى بيان صحفى – أن الشروط والطلبات للتقديم تشمل تلك التعليمات:

1.    أن يكون العضو مسجلاً بإحدى الجمعيات الأهلية التي من ضمن أغراضها الحج والعمرة .

2.    أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للجمعية.

3.    أن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020 ولم ترتكب أو يوقع من عليها أي مخالفات.

4.    أن يكون المتقدم قادرا علي أداء المناسك بالاعتماد على نفسه .

5.    يشترط وجود مرافقا لكبار السن ممن تجاوز عمره 75 عام وأصحاب الإعاقة من تتطلب حالتهم وجود مرافقا لهم.

6.    أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل.

7.    تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة للجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في التقدم على بوابة الحج الموحدة المصرية.

8.    يمكن الاطلاع على التعليمات والضوابط للحج على الموقع التالي (w.w.w. hajjfoundation.org.eg)

 

 


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