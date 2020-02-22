تضامن الأقصر: فتح باب التقدم لـ"حج الجمعيات الأهلية" حتى 10 مارس.. اعرف الشروط

وأضاف وكيل تضامن الأقصر – فى بيان صحفى – أن الشروط والطلبات للتقديم تشمل تلك التعليمات:

1. أن يكون العضو مسجلاً بإحدى الجمعيات الأهلية التي من ضمن أغراضها الحج والعمرة .

2. أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للجمعية.

3. أن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020 ولم ترتكب أو يوقع من عليها أي مخالفات.

4. أن يكون المتقدم قادرا علي أداء المناسك بالاعتماد على نفسه .

5. يشترط وجود مرافقا لكبار السن ممن تجاوز عمره 75 عام وأصحاب الإعاقة من تتطلب حالتهم وجود مرافقا لهم.

6. أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج من قبل.

7. تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة للجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في التقدم على بوابة الحج الموحدة المصرية.

8. يمكن الاطلاع على التعليمات والضوابط للحج على الموقع التالي (w.w.w. hajjfoundation.org.eg)