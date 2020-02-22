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اليوم.. قوافل طبية متعددة التخصصات بقرى صنصفط وبقسا فى المنوفية

السبت، 22 فبراير 2020 04:00 ص
اليوم.. قوافل طبية متعددة التخصصات بقرى صنصفط وبقسا فى المنوفية قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات، يومى السبت والأحد بقرية صنصفط بمركز منوف، وقافلة طبية أخرى بقرية بقسا بمركز قويسنا يومى الأربعاء والخميس الموافق 26،27 من نفس الشهر، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة، وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أحمد ليمون، محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أكد على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

 

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم فحص 1100 مواطن من مختلف مراكز المحافظة خلال القافلة الثالثة عشر بمركز شباب الباجور يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى.

فى سياق متصل، أوضح مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن القافلة الثالثة عشر استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

 

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عمل المبادرة، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية واستهداف جميع المواطنين بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.

 


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