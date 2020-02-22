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اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدًا

السبت، 22 فبراير 2020 09:06 م
اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدًا دار الافتاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه سيتم غدًا الأحد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1441هـ.
 
وقالت دار الإفتاء المصرية: "سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة بعد المغرب.. تابعونا..اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان".
 
وأكدت الحسابات الفلكية أنه سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رجب فلكيًا الثلاثاء 25 فبراير المقبل.
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

اللهم بلغنا رمضان

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هلال شهر رجب

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دار الإفتاء

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