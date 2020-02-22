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العلاج المكثف للأنسولين يبعد مضاعفات السكر .. ولكن له عيوب أخرى

السبت، 22 فبراير 2020 10:00 ص
العلاج المكثف للأنسولين يبعد مضاعفات السكر .. ولكن له عيوب أخرى مضاعفات مرض السكر
كتبت إيناس البنا

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العلاج بالأنسولين المكثف هو إجراء علاجي قوي يأتي بالعديد من الفوائد على صحة مريض السكر، إلا أنه له أيضا عيوبه، فوفقا لدراسة جديدة فإن المرضى كبار السن المصابين بمرض السكري وكانوا يتلقون العلاج المكثف بالأنسولين، يتعرضون لخطر نقص السكر في الدم.

الدراسة الجديدة أجريت في "مايو كلينك" روتشستر، مينيسوتا، أظهرت رأى العديد من الخبراء الذين يتفقون على أن الفوائد الكثيرة للعلاج المكثف بالأنسولين تعوض عن عيوبه، لذا وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" نعرض ما هي فوائد هذا النوع من العلاج على حياة المريض وما هو العلاج المكثف بالأنسولين.

ما هو علاج الانسولين المكثف

العلاج بالمكثف بالأنسولين هو إجراء علاجي قوي حيث تحتاج إلى مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب، وتناول جرعات متعددة من الأنسولين في يوم واحد، حيث سيقرر طبيبك ما إذا كان سيلجأ إلى هذا العلاج بناءً على عمرك والعوامل الصحية والصحية العامة.

 

فوائد العلاج بالأنسولين المكثف

  • أفضل شيء في إجراء العلاج هذا هو أنه مفيد لمنع أو إبطاء تطور مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.
  • علاوة على ذلك، يقول الخبراء إنه يقلل من خطر فقدان البصر بنسبة تقارب 75 % وخطر الاعتلال العصبي السكري بنسبة 60 %.
  • كما يمكن للعلاج المكثف بالأنسولين أيضًا أن يمنع أو يبطئ من تطور مرض الكلى، وهو شائع جدًا في مرضى السكري، بنسبة 50 %.
  • يمكن أيضًا أن يحافظ على مستوى الطاقة بالجسم ويؤدي إلى شعور بالراحة العامة.

الجانب السلبي من العلاج بالأنسولين المكثف

يمكن أن يؤدي العلاج المكثف بالأنسولين إلى نقص السكر في الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم، وهى حالة خطيرة لهذا النوع من العلاج، فإذا لم تتمكن من التعرف على الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات قاتلة.

عيب آخر لهذا النوع من العلاج، هو أنه قد يسبب زيادة الوزن، ويحدث هذا لأنه عند استخدام الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم، يدخل السكر في مجرى الدم إلى الخلايا في جسمك، وبالتالي يغيره جسمك إلى دهون.

يجب ألا يدخل كبار السن في إجراء العلاج هذا، الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أي مشاكل في القلب أو الأوعية الدموية أو أي مضاعفات مرض السكري، لتجنب مضاعفات انخفاض سكر الدم.

 

 


مرض السكر

العلاج بالأنسولين المكثف

مضاعفات مرض السكر

مشاكل في القلب

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