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فريق الصحة العالمية يتوجه إلى ووهان اليوم

الصين تدعو لإنتاج مزيد من المواد الطبية وأقنعة الحماية لتجنب فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 02:15 م
الصين تدعو لإنتاج مزيد من المواد الطبية وأقنعة الحماية لتجنب فيروس كورونا رئيس الوزراء الصينى يدعو لزيادة البدلات والاقنعة
كتبت أمل علام

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قالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم السبت، أن فريق الخبراء الدوليين الذي تقوده منظمة الصحة العالمية والموجود حاليا في الصين للتحقيق في تفشي فيروس كورونا الجديد سيتوجه إلى مدينة ووهان بوسط الصين، مركز الوباء، اليوم السبت، ففى مؤتمر صحفي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، إن المهمة المشتركة التي تقودها منظمة الصحة العالمية في الصين تعمل في بكين وسيتشوان وقوانج دونج، وستسافر إلى ووهان يوم السبت لمواصلة عملها في مركز تفشي المرض .

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعمل أيضًا مع الشركاء لحماية صحة أعضاء الفريق، واتخاذ التدابير المناسبة عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى صعيد آخر دعا لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني ، وهو أيضًا عضو في لجنة منع ومكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى اتخاذ تدابير متعددة لزيادة إنتاج وتوريد المواد الطبية لمكافحة الأوبئة، وذلك أثناء تفقده للوازم الطبية فى منطقة هايديان فى بكين.

وأضاف، إنه يتعين بذل مزيد من الجهود لدعم الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، ولضمان الاستئناف المنظم للعمل والإنتاج، كما تم إطلاع" لي"، على إنتاج وتوريد المواد الطبية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك بدلات الواقية والأقنعة، قد تتجاوز الطاقة الإنتاجية اليومية للأقنعة على مستوى البلاد 100 مليون، حيث سيتم تشغيل خطوط إنتاج إضافية في المستقبل القريب، وحث رئيس مجلس الدولة، الإدارات ذات الصلة، على تقديم الخدمات لتشجيع زيادة التوسع في الطاقة الإنتاجية وتأمين الإمداد بمواد مكافحة الأوبئة الرئيسية.

وخلال زيارته لشركة للتكنولوجيا الحيوية، قال لي إن الأقنعة ليست الآن "أسلحة" للعاملين في المجال الطبي و "دروع" للجمهور فحسب، بل هي أيضًا ضمان لاستئناف العمل والإنتاج بشكل منظم.

وأضاف، إن الشركات المنتجة للأقنعة يجب أن تتنافس مع الزمن وتعمل بجد لتوسيع الطاقة الإنتاجية مع ضمان جودة منتجاتها.


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