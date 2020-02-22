الصدمة تسيطر على مدينة هاناو الألمانية بعد الهجوم العنصري على مقاهى للشيشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المجتمع في مدينة هاناو الألمانية يشعر بالصدمة بعد الاعتداء الدموي والعنصرى الذى حصد أرواح 9 أشخاص، وبينما احتشد الأهالي معًا في أعقاب الهجوم اليمينى المتطرف، لم يكن هناك مشاعر خوف وغضب فقط، وإنما مطالب من أجل المساعدة أيضا.

وقال حيدر كارادير (65 عاما) وهو واحد من بين أكثر من خمسة آلاف تجمعوا في ساحة سوق البلدة على بعد شوارع فقط من مقهى الشيشة، حيث قتل مسلح عنصري تسعة أشخاص: "نمر بوقت عصيب للغاية."

وقال كارادير "إنه لأمر مروع حقاً أن نرى هذا النوع من الكراهية يصل إلى منطقة راين - ماين ، حيث تعد التعددية الثقافية طريقتنا في الحياة لعقود من الزمن، نريد تشكيل مستقبلنا معًا، وإذا لم نقف جنبًا إلى جنب في مواقف مثل هذه، فنحن في مشكلة".

في هيس لا يُنظر إلى التعددية الثقافية كظاهرة حديثة فرضت على المجتمع مع تدفق اللاجئين عام 2015، كما هو الحال في أجزاء من ألمانيا الشرقية السابقة. يوجد في الدولة الغربية أكثر السكان تنوعًا عرقيًا في ألمانيا، إذا قمت باستبعاد ولاية بريمن الصغيرة ؛ في فرانكفورت ، لدى نصف السكان خلفية مهاجرة ، معظمهم من أصول تركية وبولندية.

ولطالما كان المجتمع التركي والكردي جزءًا من هوية المنطقة. نُشرت لأول مرة قبل 35 عامًا روايات المباحث التي كتبها جاكوب أرجوني في مجموعة كاينكايا في فرانكفورت والتي تدور أحداثها حول محقق تركي ألماني يتحدث بلهجة هيسية.

وقال نوروز دومان ، 30 عامًا ، وهو عضو نشط في مجتمع هاناو الكردي: "هاناو مدينة هجرة. لن تضطر أبدًا إلى النظر إلى كتفك هنا خوفًا من أن يبصق عليك شخص ما لأن لديك شعرًا أسود. "

ومع ذلك ، فإن المنطقة ليست محصنة ضد وميض التطرف اليميني المتطرف. في كاسيل القريبة ، قتل النازي الجديد ستيفان إرنست السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والتر لوبكي "للانتقام" بسبب آرائه المؤيدة للاجئين في يونيو من العام الماضي.

كما شهدت المدينة أيضًا هجوم دموى نفذته شبكة إرهابية يمينية متطرفة ، هي National Socialist Underground (NSU) ، حيث قتلت هاليت يوزجارت البالغ من العمر 21 عامًا في مقهى الانترنت الخاص بأسرته عام 2006.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ساحة سوق هاناو مساء الخميس إن الهجوم الإرهابي تسبب في "جرح عميق" في مجتمع البلدة. لكن بالنسبة للكثيرين ، أعادت أحداث هذا الأسبوع إلى الذاكرة المدى الحقيقي لعمليات القتل التي قامت بها جماعة NSU المتطرفة في عام 2011.

وأوضحت الصحيفة أن تجاهل جرائم القتل التي ارتكبتها NSU خلفها عدم الثقة المستمرة بحكومة الولاية وهذه الثقة تعرضت لضربة جديدة مرة أخرى خلال أعقاب يوم الخميس.