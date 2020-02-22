السجن 5 سنوات لمتهم بتصوير زوجته عارية وتهديدها للتنازل عن قضايا ضده بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.أ.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاعتداء على حرية الحياة الخاصة لزوجته المجنى عليها "د.ع.ع" 22 سنة لقيامه بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها دون علمها وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة عدم تنازلها عن القضايا التى قامت المجنى عليها برفعها ضده بدائرة قسم أول سوهاج .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليها ربة منزل بقيام زوجها المتهم بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها وتهديدها بفضحها ونشر المقاطع المصورة مقابل تنازلها عن القضايا التى قامت برفعها ضده .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "معروف.أ.ع" 29 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "حمادة.ب.ع" بأن قام بإطلاق النار عليه بدائرة مركز جرجا بسوهاج بسبب خلافات بينهما .

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع ، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، واحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2009 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما أسفرت عن حدوث مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .