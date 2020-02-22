السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة بشخص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ع.غ.أ" 32 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "أ.ح" بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز سوهاج بأن قام بضربه، مما أحدث به عاهة مستديمة به .

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى جسده.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "و.م.ب" 33 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ن" فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز جرجا .

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى بآلة حادة على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إلية النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.