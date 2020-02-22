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"الداخلية" تستجيب لمسنة فى تجديد بطاقة الرقم القومى بالمستشفى

السبت، 22 فبراير 2020 02:56 م
"الداخلية" تستجيب لمسنة فى تجديد بطاقة الرقم القومى بالمستشفى مصلحة الجوزارت - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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قدمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية دراساً جديداً للدور الإنسانى الذى تقوم به الوزارة، عقب الاستجابة الفورية لالتماس مواطنة مسنة ومساعدتها على تجديد بطاقة الرقم القومى لاستكمال إجراءات علاجها بالمستشفى، وتسليمها بطاقة الرقم القومى الجديدة.

يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى  فعقب تلقى قطاع الأحوال المدنية اتصال تليفونى من إحدى السيدات المسنة ، تتواجد حالياً بمستشفى القصر العينى بمحافظة القاهرة، التمست خلاله مساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها لاستكمال إجراءات علاجها نظراً لانتهائها.

وتم إيفاد مأمورية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى المستشفى وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها.

وقد قدمت المواطنة المذكورة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لملتمسها والجهد المبذول لإستخراج بطاقة الرقم القومى لها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتواصل وزارة الداخلية دورها المجتمعى والإنساني في مساعدة البسطاء من المواطنين ومد يد العون لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكانت الوزارة قد وجهت قافلة خدمية وإنسانية منذ أيام إلى عدة محافظات هي، أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية إستهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات ( أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات  التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق، ولقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.


وزارة الداخلية

الأحوال المدنية

اخبار الحوادث

مسنه

حقوق الانسان

الرقم القومى

مصلحة الجوازات

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