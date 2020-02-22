سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية الكويتية : منع دخول مواطنى إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا"

السبت، 22 فبراير 2020 05:08 م
الداخلية الكويتية : منع دخول مواطنى إيران والصين وهونج كونج بسبب "كورونا" تفشى فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة بالكويت ، اللواء طلال معرفي ، تلقي الوزارة كتاباً رسمياً من وزارة الصحة ينص على منع دخول مواطني إيران والصين وهونج كونج إلى الكويت في خطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال معرفي - في تصريح له اليوم السبت - إنه بالنسبة لمن لديهم إقامات في الكويت من رعايا الدول الثلاث فإن مسؤولي إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست تلقوا تعليمات بمنح من يتقدم من ممثلي الشركات أو أهالي المقيمين في الكويت من رعايا تلك الدول، إذن غياب مدته 3 أشهر لحين إبداء الرأي بشأنهم بعد انقضاء تلك المدة..مشددا على التزام وزارة الداخلية الكويتية بكل التعليمات الواردة إليها من وزارة الصحة لمواجهة فيروس"كورونا - المستجد".

وكانت الكويت قد بدأت في وقت سابق اليوم في إجلاء مواطنيها الموجودين في إيران ؛ وذلك في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

 

 


الكويت

فيروس كورونا

كورونا

ايران

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة