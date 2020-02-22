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الجيش العراقى يقصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

السبت، 22 فبراير 2020 01:08 م
الجيش العراقى يقصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، عن قصف قوات الجيش 3 مواقع حدودية لداعش بين ديالى وصلاح الدين، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة من الجيش العراقى قصفت بالهاونات مواقع لداعش فى محيط قرى السادة وربيدات والبو فريج الحدودية فى ديالى وصلاح الدين .
 
وأضافت، أن القصف يعد التاسع من نوعه خلال العام الحالى فى لشل تحركات عناصر داعش ومنعهم من الاقتراب من حدود ديالى من جهة العظيم شمال بعقوبة.
 
و كانت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقى، قد اعلنت أول أمس الخميس، القضاء على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى غارات جوية بشمال وادى الخزيمى فى محافظة الأنبار الواقعة غربى البلاد.
 
وذكرت خلية الإعلام الأمنى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن القوات الأمنية عثرت على جثة أحد الإرهابيين أثناء عملية تفتيش واسعة النطاق شنتها فى المناطق التى نفذ فيها طيران الجيش ضربات جوية خلال اليومين الماضيين فى محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن الإرهابى كان يرتدى حزاما ناسفا عندما عُثر على جثته فى غرب البلاد.
 
وأضافت أن القوات الأمنية عثرت أيضا - أثناء عملية التفتيش - على بندقية "إم 16" ومخزن للأسلحة، وقامت القوات الأمنية بتفكيك الحزام الناسف من على الإرهابى وتسليم جثته إلى استخبارات القيادة العراقية.
 
وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات فى عدد من المناطق المتفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على ومقتل قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى.
 

العراق

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الامن العراقى

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