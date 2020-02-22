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التلفزيون الرسمى الإيرانى: إغلاق المدارس فى مدينتين بسبب فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 04:04 م
التلفزيون الرسمى الإيرانى: إغلاق المدارس فى مدينتين بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى، أنه تم إغلاق المدارس فى مدينتين بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". 

قامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام فى العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من فيروس كورونا المستجد، الذى حصد حتى الآن 5 حالات، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 28 حالة.

وكانت أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الوفيات إلى 5 حالات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخصا أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة شخصين فى مدينة قم الدينية، من أصل 13 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا فى البلاد إلى 4 وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.

انتاب البلدان الملاصقة لإيران حالة من الذعر خشية انتقال الفيروس، وحظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران التى يزور ملايين من مواطنيها العراق سنويا وتتدفق بضائعها على الدولة الجارة، وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر فى العراق الذى يعانى من شبه انهيار فى قطاعه الصحي.

ويقيم فى قم عدد كبير من الطلاب للدراسة فى الحوزة العلمية بينهم الزعيم الشيعى مقتدى الصدر، بينما يزور ملايين الإيرانيين العتبات المقدسة فى مدينتى النجف وكربلاء العراقيتين.

وقرّرت وزارة الداخلية العراقية تعليق العمل بمنح تاشيرة الدخول من المنافذ الحدودية للإيرانيين. واستثنى من القرار العراقيون الموجودون فى إيران على أن يخضعوا للحجر الصحى لمدة 14 يوما.

وبالإضافة لإجراءات الفحص الطبى للمواطنين الوافدين، كما أعلنت الخطوط الجوية العراقية ومثلها الكويتية، بتعليق حركة المسافرين إلى إيران عبر الموانئ حتى إشعار آخر، ونصحت بعدم السفر إلى قم.


كورونا

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كورونا فى ايران

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