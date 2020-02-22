البحرين تعلن خلو المملكة من فيروس كورونا واتخاذ كافة إجراءات احترازية

المنامة / أ ش أ /

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين خلو المملكة، من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتخاذها لكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أنها أجرت 19 تحليلاً لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشى فيها المرض خلال ال 24 ساعة الأخيرة، حيث تبين أن كافة الحالات سليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، لتصل بذلك حالات الاشتباه الكلية الى 74 حالة كانت نتائجها جميعا سلبية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة الحالات التى يتم رصدها أو الاشتباه بها فى كافة منافذ المملكة، وذلك حسب التقييم الصحى استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية المتبعة فى كافة المطارات الدولية وفى المنافذ، بحسب الدليل الدولى الموحد للتعامل مع جميع القادمين من الدول المتفشى فيها المرض ووفق الإجراءات الاحترازية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقاية منه.

وبينت وزارة الصحة البحرينية أنه تم فحص جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولى من الدول المتفشى فيها مرض فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث خضع جميع الركاب القادمين من الدول المتفشى فيها الفيروس لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، على أن يتم عزلهم لمدة 14 يوماً لمتابعة حالتهم الصحية بحسب الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، مؤكدة على ضرورة اتباع القادمين من الدول المتفشى فيها المرض كافة الإرشادات التوعوية، والاتصال بالخط الساخن (444) لطلب الرعاية الطبية فى حال ظهور الأعراض المصاحبة للمرض خلال الــ14 يوم التالية من عودتهم من هذه الدول.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باستمرار مع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بحسب المعايير العالمية وفى حال رصدها لأية حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس الكورونا (كوفيد 19)، فإنه سيتم نقل تلك الحالات فورا إلى مركز العزل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحويلهم إلى الحجر الصحى بحسب الحالة المشتبه بها.

وقالت الوزارة البحرينية فى بيان إنها خصصت مركز إبراهيم خليل كانو للتأهيل ليكون مركزا للعزل إلى جانب مراكز عزل أخرى تابعة للوزارة، وأنها تقوم بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والخارجية لتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من مرض فيروس الكورونا (كوفيد 19) حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.