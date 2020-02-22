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الأجانب يستحوذون على أكثر من 40% بتعاملات البورصة المصرية خلال أسبوع

السبت، 22 فبراير 2020 06:00 ص
الأجانب يستحوذون على أكثر من 40% بتعاملات البورصة المصرية خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 58.3% من إجمالى تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25%، والعرب على 16.7% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، فيما سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 38.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات الأجانب غير العرب فسجلت صافى شراء قدره 156.9 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 819.5 مليون، جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 63.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 25.4% وسجل العرب 10.8%.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
 
خالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.
 
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.
 

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