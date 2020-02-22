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إمبراطور اليابان يعرب عن قلقه إزاء انتشار فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 09:09 م
إمبراطور اليابان يعرب عن قلقه إزاء انتشار فيروس كورونا ناروهيتو الإمبراطور اليابانى
طوكيو (رويترز)

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قال الإمبراطور اليابانى ناروهيتو، إنه يتطلع إلى إقامة دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو خلال فصل الصيف لكنه يشعر بالقلق إزاء تفشى فيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة ثلاثة أشخاص فى اليابان وينتشر فيها ببطء.

وتولى ناروهيتو، الذى يتم عامه الستين غدا الأحد، العرش فى مايو بعدما أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور يابانى يتنازل عن العرش منذ قرنين، وفى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه العرش وبمناسبة أول عيد ميلاد له منذ ذلك الحين أيضا، قال ناروهيتو إن الأشهر العشرة التى انقضت منذ أن جلس على العرش كانت تموج بالاضطرابات بالنسبة لليابان التى تعرضت للعديد من الأعاصير المميتة العام الماضى وتواجه الآن فيروس كورونا. وتأكدت إصابة أكثر من 80 شخصا بالفيروس فى اليابان وأُلغيت بعض الأحداث فى مسعى لاحتواء التفشي.

وقال ناروهيتو "فيروس كورونا الجديد مبعث قلق، أود أن أعبر عن تعاطفى مع من أصيبوا ومع أسرهم"، وأضاف "وفى نفس الوقت فإن قلبى مع جهود من يتولون علاجهم ويعملون بجد لمنع انتشار العدوى. أتمنى أن تؤتى جهودهم ثمارها قريبا".

وتستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفى بدءا من 24 يوليو،  وقال ناروهيتو إن المرة الأولى التى استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، وذلك فى عام 1964 عندما كان الإمبراطور يبلغ من العمر أربع سنوات، كانت من الذكريات التى لا تُنسى فى طفولته، وقال ناروهيتو إنه يتطلع إلى دورة الألعاب الصيفية المقبلة التى يأمل أن تتحول هى أيضا إلى ذكرى حية عند كل اللاعبين المشاركين.

 

 


إمبراطور اليابان

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اليابان

فيروس كورونا

الأولمبياد

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