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إلغاء وتأجيل مباريات فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا

السبت، 22 فبراير 2020 10:42 م
إلغاء وتأجيل مباريات فى إيطاليا بسبب فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما أ ش أ

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أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، اليوم السبت، عن تأجيل مباراة اسكولى مع كريمونيسى فى دورى الدرجة الثانية بعد تسجيل حالة عدوى إيجابية بفيروس كورونا فى مدينة كريمونا.

وفى سياق متصل، أوضح الحساب الرسمى لرابطة دورى الدرجة الثانية الإيطالى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عدم وضع المباراة فى أجندة المباريات المقررة اليوم.

وفى وقت سابق اليوم، قررت رابطة دورى الدرجة الثانية الإيطالى الغاء مباراة فى دورى الشباب بين كريمونيسى وبريشيا.

يشار إلى أن إيطاليا تعانى من جراء تفشى فيروس كورونا بحالتى وفاة و30 حالة إصابة.

 


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