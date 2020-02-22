إحالة المتهمين برشوة الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة، المتهمين بقضية رشوة (الزاوية الحمراء) إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن عرض المتهمين رشوة علي موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضا علي "سمير ص م ح" - مدير التنظيم ومهندس منطقة بحي الزاوية الحمراء - مبلغ عشرة آلاف جنيه - علي سبيل الرشوة - مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما لقيامهما بالبناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغا وبإجراء التحريات حوله أسفرت عن صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهمين، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات، أكدت ما توصلت اليه تحرياته، بشأن عرض المتهمين مبلغ عشرين ألف جنيه على الشاهد الأول على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما، واتفقوا على إعداد المتهم الثاني المبلغ عشرة آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب قيام أيا منهما بتقديم مبالغ مالية أو عطايا للشاهد الأول على سبيل الرشوة ، وتمكن من رصد لقاء جمع بين المبلغ و المتهم الثاني قدم خلاله الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه محل ضبطه، و تمكن من ضبط المتهم الثاني عقب تقديمه مبلغ الرشوة آنف البيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة