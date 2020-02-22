إحالة المتهمين برشوة الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات

كتب ـ إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أحالت النيابة العامة، المتهمين بقضية رشوة (الزاوية الحمراء) إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن عرض المتهمين رشوة علي موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرضا علي "سمير ص م ح" - مدير التنظيم ومهندس منطقة بحي الزاوية الحمراء - مبلغ عشرة آلاف جنيه - علي سبيل الرشوة - مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما لقيامهما بالبناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.

وشهد ضابط الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغا وبإجراء التحريات حوله أسفرت عن صحته، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهمين، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات، أكدت ما توصلت اليه تحرياته، بشأن عرض المتهمين مبلغ عشرين ألف جنيه على الشاهد الأول على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما، واتفقوا على إعداد المتهم الثاني المبلغ عشرة آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب قيام أيا منهما بتقديم مبالغ مالية أو عطايا للشاهد الأول على سبيل الرشوة ، وتمكن من رصد لقاء جمع بين المبلغ و المتهم الثاني قدم خلاله الأخير مبلغ عشرة آلاف جنيه محل ضبطه، و تمكن من ضبط المتهم الثاني عقب تقديمه مبلغ الرشوة آنف البيان.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع لحوزته 10 طن سكر مجهول المصدر في الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصم، بلاغا بضبط مسئول عن مصنع لتعبئه السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (سكر) مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (10 طن سكـر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.