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"أوقاف الأقصر": فرش 6 جوامع بسجاد جديد ومتابعة النشاط الدعوى فى 7 مساجد أخرى

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 ص
"أوقاف الأقصر": فرش 6 جوامع بسجاد جديد ومتابعة النشاط الدعوى فى 7 مساجد أخرى الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والاجتماعى للنهوض بالمساجد وأداء دورها على الوجه المنشود، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور والذى يتجلى فى عمارتها مبنى ومعنى، نجحت مديرية أوقاف الأقصر هذا الأسبوع، فى فرش العديد من المساجد على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، وذلك لتجميل بيوت الله لخدمة الأهالى.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر فى لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ عدد المساجد التى تم فرشها بالسجاد الجديد ما يقرب من ستة مساجد وهي على النحو التالى: "مسجد الإدريسى بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا - مسجد الشيخ سلطان بالعديسات بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بمركز ومدينة القرنة - مسجد العتيق بالقباحي الغربي بمدينة الأقصر - مسجد الهدى بمنشأة العمارى بمدينة الأقصر - مسجد غزالى بقرية الصعايدة بمركز ومدينة الزينية"، حيث يأتى هذا النشاط في إطار الخطة التى تقوم بها المديرية للمساهمة فى أن تقوم المساجد بأداء دورها على الوجه الأكمل.

 

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تمت مواصلة النشاط الدينى والدعوى المكثف بالمديرية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة إسنا، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية.

 

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه تم بالفعل المرور على المساجد، وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وقد تم المرور على المساجد التالية: "مسجد الكبير بالزينية بحري - مسجد الشهيد عبد الرؤوف بالزينية بحري - مسجد الشيخ موسى بالزينية بحري - مسجد الصراط المستقيم بالزينية بحري - مسجد غزالي بالزينية بحري بمركز ومدينة الزينية - مسجد أبو همام - مسجد الحامدي بأرمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت".

 

 


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