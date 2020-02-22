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أنا سعودى وبحب الكويت.. تركي آل الشيخ يؤكد على ترابط المملكة مع الكويت "فيديو"

السبت، 22 فبراير 2020 09:55 م
أنا سعودى وبحب الكويت.. تركي آل الشيخ يؤكد على ترابط المملكة مع الكويت "فيديو" تركى آل الشيخ
كتب آسر أحمد

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شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو منذ قليل، يؤكد من خلاله على ترابط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، والعلاقة الوطيدة التي تتمتع بها الدولتين على مدار عقود من الزمان.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره رئيس هيئة الترفيه السعودي، عبر حسابه بموقع الصور انستجرام، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، والشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، وفي الخلفية أغنية "انا سعودي وبحب الكويت".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكان المستشار تركى آل شيخ قد وجه الشكر لمن سألوا عنه، فى أول ظهور له بعد العملية الجراحية التى أجراها فى نيويورك لإزالة ورم.

وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن ناحية آخرى، كشف "آل الشيخ"، عن كلمات أغنية جديد، للنادى الأهلى، وعلق عليها قائلاً: "أغنية قريبًا"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".


تركي آل الشيخ

السعودية

الكويت

الملك سلمان

اخبار السعودية

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