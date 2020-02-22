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أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020 في مصر

السبت، 22 فبراير 2020 10:38 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 22-2-2020 في مصر ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب عالميا ومحليا ارتفاع كبير على مدار الثلاثة أيام الماضية، ليسجل الذهب عالميا أعلى مستوى له خلال 7 سنوات، ومحليا سجل الذهب حوالى 710 جنيهات للجرام، لكنه تراجع مسجلا 705 جنيهات بسبب هبوط سعر الدولار في مصر، الأمر الذى أوقف من وتيرة ارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 604 جنيهات

عيار 21 سجل 705 جنيهات

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5640 جنيها 

أوقية الذهب 1643 دولار

 
 
خلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، وتبع هذه الأحداث ظهور فيروس كورونا وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الذهب، وفق شعبة الذهب
 
سعر الذهب فى مصر يرتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت فريد تاجر بسوق الذهب.
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.

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