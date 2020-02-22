أسباب الشلل الدماغى ومخاطره على صحة طفلك

كتبت نهير عبد النبى

الشلل الدماغى واحد من الاضطرابات والمشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الجسم ويسبب نقص الحركة وشلل جزئى أو كلى في العضلات، في الغالب يحدث تلف الدماغ قبل الولادة أو أثناء الولادة مما تؤثر على صحة الطفل وتسبب اعاقات مدى الحياة.

وحسب ما ذكره موقع birthinjuryguide فإن هناك ثلاث أنواع من الشلل الدماغى ومنها (الشلل الدماغى التشنجى، الشلل الدماغى الالتهابى، الشلل الدماغى الكلوى).

في الغالب تكون حالات الشلل الدماغى خلقية ويعنى ذلك أن تلف الدماغ قبل الولادة أو لحظة الولادة ا وتشمل الأسباب الرئيسية للشل الدماغى الخلقي:

أسباب إصابة الأطفال بالشلل الدماغى الخلقى:





1:قد يكون الشلل الدماغى عند الطفل نتيجة انخفاض وزنه أثناء الولادة.

2:أن يكون الطفل مولود قبل ميعاد ولادته الاساسى، مما يؤثر على صحة الدماغ.

3:تعرض الأم للالتهابات الشديدة اثناء فترة الحمل.

4:تعرض الأم لمشاكل صحية عديدة منها مشاكل الغدة الدرقية والجلطات.

5:قد يكون سبب شلل الدماغ عند الأطفال هي المضاعفات التي تحدث للأم أثناء الولادة ومنها "تمزق الرحم، مشاكل الحبل السرى، انقطاع الأكسجين".

وقد يكون الشلل الدماغى مكتسب أي إصابة الطفل بتلف الدماغ بعد ولادته بـ 28 يوما أو أكثر ومن أبرز أسبابه:

أسباب إصابة الأطفال بالشل الدماغى المكتسب





1: إصابة الطفل الرضيع بالتهابات مختلفة تؤثر على الدماغ وتسبب التلف ومنها" التهاب السحايا، التهاب الدماغ".

2: إصابة الدماغ ببعض المشاكل والخبطات نتيجة الحوادث والخبطات.

3:تعرض الطفل للسكتة الدماغية ونزيف المخ، يسبب الشلل الدماغى.

وهناك بعض الأعراض التي تظهر على الطفل وتدل على اصابته بالشلل الدماغى ومنها

أعراض الشلل الدماغى عند الأطفال



1:يعانى الطفل من مشاكل عديدة في الحركة.

2:تشنجات شديدة وردود أفعال غير طبيعية .

3: يعانى الطفل من تصلب العضلات.

4:عدم القدرة على التوازن مع الشعور بالدوخة والدوار المستمر.

5: يواجه الطفل صعوبة في الكلام والنطق بشكل صحيح.

6:مشاكل في البلع وتناول الطعام.

7:سلس البول.

8:مشاكل واضطرابات في الجهاز الهضمى.

وينصح الإباء بتحسين مهارات الأطفال المصابين بالشلل الدماغى وذلك من خلال المتابعة مع الطبيب لوصف الأدوية التي تحسن من حالته وتحميه من المضاعفات والمشاكل التي يتعرض لها.