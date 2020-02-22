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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

السبت، 22 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات كشافات طاقة - أرشيفية
إعداد – إسماعيل رفعت

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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

التنمية المحلية:

تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات خلال 5 سنوات

 

وزارة الصحة:

تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

 

وزارة التموين:

تسجيل أرقام محمول أصحاب البطاقات لاستطلاع آرائهم فى المنظومة

 

وزارة الرى:

الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحرى

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

صور.. وزيرة التضامن: إعداد قاعدة بيانات لذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع

 

وزارة البيئة:

البيئة تعلن بدء موسم رصد وتسجيل الطيور المهاجرة برحلة عودتها إلى مواطنها

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان مسجد" العلى القدير " بالقابوطى

 

وزارة التربية والتعليم:

طارق شوقى: تخريج أول دفعة لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية صيف 2021

 

وزارة النقل:

تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

 

وزارة الزراعة:

الزراعة استمرار تسجيل بيانات المرحلة الثانية لـ"كارت الفلاح" بـ4 محافظات

 

وزارة التعليم العالى:

إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الحالية

 

وزارة القوى العاملة:

وزيرة الهجرة تتجه إلى أمريكا للقاء الجالية المصرية بشيكاغو وديترويت


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