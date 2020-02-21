9 قرارات إزالة وإخلاء لمنشآت مخالفة بمركز الخارجة الوادي الجديد

فريق المحافات

أعلن المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن صدور 9 قرارات إزالة وقرار إخلاء لمنشآت مخالفة بالمركز ،حيث صدر 8 قرارات أرقام( 702- 729-730-731-732-733-734-735) إزالة لمنشآت متنوعة ما بين أسوار وسواتر أمام منازل ووحدات سكنية بواقع قرار بحي المروة بمدينة الخارجة و7 قرارات بقرية ناصر الثورة جنوب المدينة ، مؤكدا أنه أنه جري إصدار قرار إخلاء للطابق العلوي من منزل بمنطقة "عين أم الزير "بمدينة الخارجة تمهيدا لإزالته، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ولفت الي، أن قرارات الإزالة جري صدورها علي مدار شهر يناير المنقضي، وإرسالها لمديرية الامن، للانتهاء من الدراسة الأمنية والاعداد لتنفيذ حملات إزالة مكبرة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة أعلنت الأربعاء الماضي ، عن إصدار 10 قرار هدم منشآت آيلة للسقوط بالمدينة، و5 قرارات غلق لمنشآت تجارية مخالفة حيث أكد رئيس الوحدة، المهندس مجدي الطماوي، صدور القرارات أرقام (694-703-704-705-706-707-715-716-717-738) لسنة 2020، لهدم منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها ، مؤكدا على إلى إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية، تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية لتنفيذ جميع قرارات الهدم خلال الفترة الحالية.

وأضاف، أنه جري إصدار 5 قرارات غلق لمنشآت تجارية مخالفة أرقام (6951-722-723-724-745) لسنة 2020، لغلق مطاعم ومقاهي ومكتبات ومحلات كشري، تعمل بدون ترخيص، ومحلات العاب فيديو ( بلاي ستيشن) لانتهاء ترخيصها من القرية الذكية..

وفي سياق متصل تستكمل محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية أعمال الموجة رقم 15 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على ارض ملك الدولة بالزراعة وبالبناء بدون ترخيص بمنطقة عين ياسين ومنطقة عين الشيخ ومنطقة القلعة ومنطقة الخارجة 1 وبئر 6 جناح كما جرى إزالة التعديات من 106 فدان بواحة الفرافرة خلال الثلاثة أيام الأولى من الموجة 15 لتنفيذ الإزلات وكذلك إزالة التعدي علي 60 فدانا بقرية الخير والنماء وتنفيذ قراري إزالة على مساحة 11 فدانا بنفس القرية.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه جرى أيضا تنفيذ قراري إزالة على مساحة 35 فدانا بقرية اللواء صبيح وتم ردم العيون السطحية التي تم حفرها بدون ترخيص بالإضافة إلى هدم المباني وإزالة كافة أشكال التعدي وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير ملتزمين بتنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.